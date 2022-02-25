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Володин сообщил, что Зеленского нет в Киеве
14:50
Фото: gkh64.ru
Видеоматериалы с участием Владимира Зеленского, которые публикуются в социальных сетях, записывались заблаговременно, рассказал спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
По его словам, в действительности украинский президент и представители его окружения еще накануне выехали из Киева, направившись на запад страны.
В своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин поделился информацией о том, что уже накануне вечером украинского президента в Киеве не было. Вместе со своим окружением Владимир Зеленский "сбежал в город Львов", где для него к тому времени создали "место для проживания".
Как пояснил спикер, появляющиеся сейчас в социальных сетях видеоролики с участием политика создавались заранее. По словам Володина, депутаты Верховной рады пытались увидеть Зеленского в Киеве, однако им сообщили, что для встречи с главой государства им нужно отправиться во Львов. Отмечается, то политик сейчас находится в западной части Украины "под охраной неонацистов".
Ранее в СМИ распространились публикации о том, что администрация Соединенных Штатов вела обсуждения с киевским руководством по поводу организации экстренного отъезда Зеленского. Как рассказывал корреспондент телевизионного канала NBC News Ричард Энджел, политика предполагалось экстренно эвакуировать во Львов, расположенный на западе Украины.
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