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Медведев допустил введение смертной казни после выхода России из СЕ


12:55
Медведев допустил введение смертной казни после выхода России из СЕФото: livejournal.com

"Безумно страшной вещью" назвал исключение РФ из Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) замглавы совбеза России Дмитрий Медведев.

Объявленные в отношении России санкции и запреты он прокомментировал на своей странице в социальной сети.

По словам Дмитрия Медведева, в ОЭСР и раньше Россию не хотели видеть среди участников, и это продолжалось в течение восьми лет.

В решении о приостановке участия в Совете Европы и ПАСЕ Медведев усмотрел повод возвратить использование смертной казни в качестве высшей меры наказания. По его словам, возникли предпосылки, чтобы "забыть о бессмысленных богадельнях" и появилась "возможность восстановить ряд важных институтов" в целях предотвращения особо тяжких правонарушений. Медведев отметил, что смертная казнь сейчас активно применяется в Китае и Соединенных Штатах.

Ранее председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас напомнил о том, что мораторий на смертную казнь в РФ вводился Конституционным судом (КС). Поэтому ни один орган власти это положение преодолеть не может, пояснил он в разговоре с РИА Новости.

Накануне Комитет министров Совета Европы принял решение о приостановлении членства РФ в этой международной структуре. По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, возглавляющего нашу делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ является самой большой страной на территории Европы, без нее деятельность организации теряет всякий смысл. Парламентарий осудил вынесенное решение и отметил, что теперь в Совете Европы "не будет правды".

В Советском Союзе и России смертную казнь назначали в виде наказания за уголовные преступления вплоть до середины 1990-х годов. Мораторий появился в 1997 году, когда наша страна вошла в Совет Европы. Представители Москвы подписали протокол No 6 к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Документ не был ратифицирован, однако с того момента смертную казнь в России было запрещено применять согласно Венской конвенции. Фактически такое наказание не применялось уже с 1996 года. В 2009 году КС вынес постановление, продлевающее запрет смертной казни в РФ.

Глава российского государства Владимир Путин объявил о решении проводить специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является "защита людей", которые вот уже восемь лет подвергаются издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Российские власти намерены "стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", чтобы перед судом предстали все, кто причастен к многочисленным кровавым преступлениям, жертвами которых становились представители мирного населения, включая россиян. Президент РФ Владимир Путин заявил об этом в обращении в ночь на четверг, которое транслировалось по телевидению. Сложившиеся обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий", подчеркнул российский лидер.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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