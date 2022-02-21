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В Нигере 7 детей стали жертвами атаки нигерийских военных
21.2.2022 23:40
Фото: juicyecumenism.com
Семь детей погибли, еще пять получили ранения в Нигере в результате ошибочной атаки нигерийских военных, передают зарубежные СМИ.
Инцидент случился в деревне Начад, расположенной неподалеку от границы между государствами.
О трагическом происшествии рассказал губернатор региона Маради Чайбу Абубакар. По его словам, нападению с воздуха подверглась деревня, которая находится на расстоянии нескольких километров от границы между Нигером и Нигерией. Жертвами инцидента стали семь детей, игравших на улице в момент атаки, еще пять получили ранения, сообщает Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.
Местный губернатор пояснил, что нигерийские силовики допустили ошибку. Он не уточнил, почему уверен в том, кто причастен к нападению на населенный пункт. Представитель регионального руководства лишь пояснил, что несовершеннолетние находились на улице без присмотра взрослых, когда по ним нанесли удар военные соседнего государства.
Отмечается, что сведения о числе погибших подтвердили представители гуманитарной организации "Врачи без границ".
Случившееся прокомментировал генерал-майор ВС Нигерии Джимми Акпор. По его словам, армия его страны, согласно принятым соглашениям, не совершала никаких действий за пределами собственной территории. Вместе с тем, по факту происшествия проводится расследование, отметил представитель командования.
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