Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нигере 7 детей стали жертвами атаки нигерийских военных

21.2.2022 23:40

Фото: juicyecumenism.com



Семь детей погибли, еще пять получили ранения в Нигере в результате ошибочной атаки нигерийских военных, передают зарубежные СМИ.



Инцидент случился в деревне Начад, расположенной неподалеку от границы между государствами.



О трагическом происшествии рассказал губернатор региона Маради Чайбу Абубакар. По его словам, нападению с воздуха подверглась деревня, которая находится на расстоянии нескольких километров от границы между Нигером и Нигерией. Жертвами инцидента стали семь детей, игравших на улице в момент атаки, еще пять получили ранения, сообщает Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.



Местный губернатор пояснил, что нигерийские силовики допустили ошибку. Он не уточнил, почему уверен в том, кто причастен к нападению на населенный пункт. Представитель регионального руководства лишь пояснил, что несовершеннолетние находились на улице без присмотра взрослых, когда по ним нанесли удар военные соседнего государства.



Отмечается, что сведения о числе погибших подтвердили представители гуманитарной организации "Врачи без границ".



Случившееся прокомментировал генерал-майор ВС Нигерии Джимми Акпор. По его словам, армия его страны, согласно принятым соглашениям, не совершала никаких действий за пределами собственной территории. Вместе с тем, по факту происшествия проводится расследование, отметил представитель командования.



Автор: Злата Богатова

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