ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Аргентине найдены останки «безрукого» динозавра
В Аргентине найдены останки «безрукого» динозавра
Президент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Президент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
В Воронежской области из-за роста числа беженцев из Донбасса ввели режим ЧС
В Воронежской области из-за роста числа беженцев из Донбасса ввели режим ЧС
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Президент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНРПрезидент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Путин: Хрущев «зачем-то подарил Крым Украине»Путин: Хрущев «зачем-то подарил Крым Украине»
Глава ФСБ: после боя на границе в плен взят украинский военныйГлава ФСБ: после боя на границе в плен взят украинский военный
Посольство США предупредило своих граждан о рисках терактов в РФПосольство США предупредило своих граждан о рисках терактов в РФ
Редчайшую новорожденную химеру поймали у берегов Новой ЗеландииРедчайшую новорожденную химеру поймали у берегов Новой Зеландии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии о «планах» Путина


20.2.2022 17:05
Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии о «планах» ПутинаФото: lsm.lv

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания главы британского дипломатического ведомства Лиз Трасс, которая выразила мнение о том, что российский лидер Владимир Путин после "вторжения" на Украину якобы собирается "захватить Прибалтику". Пресс-секретарь российского внешнеполитического министерства отреагировала на заявление британского министра в своем Telegram-канале.

По словам Марии Захаровой, Лиз Трасс оказалась "не так проста, как кажется". Представительница российского МИД добавила что англичанке удалось раскрыть "коварные планы" Москвы по захвату Калининграда.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступила с заявлением о том, что российский лидер Владимир Путин якобы не намерен "ограничиваться только Украиной". По мнению представительницы официального Лондона, в Москве планируют вторжение "в государства бывшего СССР", и прежде всего речь идет о странах Прибалтики.

По данным Daily Mail, Трасс указала на демонстрацию внушительной военной мощи Москвы во время недавних совместных учений России и Белоруссии. В маневрах были задействованы баллистические ракеты, субмарины и колонны танков.

До того Трасс сообщила о создании в Лондоне центра по борьбе с "российской дезинформацией". Как пояснила министр, предполагается активно применить опыт британского правительства по разоблачению дезинформации и опровержению ложных сведений, касающихся ситуации вокруг Украины. По словам Трасс, аналогичная структура действовала в Великобритании в период т.н. холодной войны. Центр прекратил работу после распада СССР, однако теперь это направление работы решено возобновить.

Министр сообщила, что в Лондоне в течение последних нескольких дней якобы наблюдают значительное увеличение дезинформационной активности, исходящей от РФ. По словам Трасс, за период с начала февраля британскими властями в общей сложности уже было зафиксировано не менее сорока недостоверных публикаций.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 168

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

В Москве подросток умер в туалете политехнического колледжаВ Москве подросток умер в туалете политехнического колледжа
Редчайшую новорожденную химеру поймали у берегов Новой ЗеландииРедчайшую новорожденную химеру поймали у берегов Новой Зеландии
Задержанного в Москве публициста Соловья допросили как свидетеля по делу об экстремизмеЗадержанного в Москве публициста Соловья допросили как свидетеля по делу об экстремизме
Производители начали уменьшать объем упаковки ради сдерживания цен продуктовПроизводители начали уменьшать объем упаковки ради сдерживания цен продуктов
Обвиняемая в гибели пациентов петербургская медсестра пыталась покончить с собойОбвиняемая в гибели пациентов петербургская медсестра пыталась покончить с собой

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru