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Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии о «планах» Путина
20.2.2022 17:05
Фото: lsm.lv
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания главы британского дипломатического ведомства Лиз Трасс, которая выразила мнение о том, что российский лидер Владимир Путин после "вторжения" на Украину якобы собирается "захватить Прибалтику". Пресс-секретарь российского внешнеполитического министерства отреагировала на заявление британского министра в своем Telegram-канале.
По словам Марии Захаровой, Лиз Трасс оказалась "не так проста, как кажется". Представительница российского МИД добавила что англичанке удалось раскрыть "коварные планы" Москвы по захвату Калининграда.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступила с заявлением о том, что российский лидер Владимир Путин якобы не намерен "ограничиваться только Украиной". По мнению представительницы официального Лондона, в Москве планируют вторжение "в государства бывшего СССР", и прежде всего речь идет о странах Прибалтики.
По данным Daily Mail, Трасс указала на демонстрацию внушительной военной мощи Москвы во время недавних совместных учений России и Белоруссии. В маневрах были задействованы баллистические ракеты, субмарины и колонны танков.
До того Трасс сообщила о создании в Лондоне центра по борьбе с "российской дезинформацией". Как пояснила министр, предполагается активно применить опыт британского правительства по разоблачению дезинформации и опровержению ложных сведений, касающихся ситуации вокруг Украины. По словам Трасс, аналогичная структура действовала в Великобритании в период т.н. холодной войны. Центр прекратил работу после распада СССР, однако теперь это направление работы решено возобновить.
Министр сообщила, что в Лондоне в течение последних нескольких дней якобы наблюдают значительное увеличение дезинформационной активности, исходящей от РФ. По словам Трасс, за период с начала февраля британскими властями в общей сложности уже было зафиксировано не менее сорока недостоверных публикаций.
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