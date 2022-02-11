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Производители начали уменьшать объем упаковки ради сдерживания цен продуктов


11:44
Производители начали уменьшать объем упаковки ради сдерживания цен продуктовФото: vk.com

Производители различных продуктов в последнее время стараются уменьшить объем упаковок, чтобы оставить цены своих товаров на прежнем уровне.

Это происходит вследствие роста издержек и чувствительности потребителей к стоимости продукции, передает сегодня "Коммерсантъ".

В одной из розничных сетей отметили, что в ассортименте Nestle сейчас можно увидеть шоколад "Россия" массой 82 грамма (ранее он весил 85 граммов). Макаронные изделия "Макфа" предлагаются покупателям в упаковке 400 граммов вместо привычных 450, а объем питьевых йогуртов "Активиа" от Danone с 270 граммов сократился до 260. Кроме того, Heineken начал выпускать свое пиво в банке объемом 0,43 литра. Подобные изменения происходят и с продукцией других производителей.

Информацию об уменьшении объема некоторых товаров Nestle и ряда молочных продуктов подтвердили представители сети "Верный". Отмечается, что при сокращении массы стоимость упаковки осталась на старом уровне - производители стараются сдержать рост цены в ситуации повышения себестоимости. В результате понижение объема товаров практически не сказывается на уровне спроса.

В "Ленте" пояснили, что случаев сокращения объемов продукции каких-либо производителей в своей сети пока не замечали, а представители "Магнита", X5 Group и Auchan не дали ответа на этот вопрос.

Представители компании Heineken, прокомментировав ситуацию, отметили, что рассматривают сокращение объема банки как вынужденную меру. Они пошли на этот шаг, чтобы не увеличивать стоимость продукции с учетом повышения издержек и "ограниченности покупательской способности" потребителей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 301

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