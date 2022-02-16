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Задержанного в Москве публициста Соловья допросили как свидетеля по делу об экстремизме
06:03
Фото: vk.com
Профессор Валерий Соловей, задержанный в Москве вместе с сыном Федором, допрошен в Следственном комитете РФ в качестве свидетеля по уголовному делу об экстремизме.
Сразу после допроса их отпустили, передает "Интерфакс".
Как рассказал агентству адвокат Алексей Добрынин, публицист и политолог Валерий Соловей, как и его родственник Федор, после задержания был доставлен в СКР, где проводился допрос по уголовному делу. Расследование началось примерно полгода назад, речь идет о ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства). Публицист и его сын сейчас проходят по этому делу как свидетели.
По словам юриста, само дело завели в отношении неустановленных лиц, т.е. по факту случившегося. Сразу после допроса в СКР отца и сына отпустили, отметил Добрынин и добавил, что пока еще не может рассказать о каких-либо подробностях этого уголовного дела.
Ранее стало известно об обыске, который проводили в квартире публициста, и его сына, работающего редактором на "Матч ТВ". По данным открытых источников, силовики изъяли у публициста и его родственника компьютеры, ноутбуки и гаджеты, а также носители, некоторые книги.
В прошлом Соловей работал в МГИМО, возглавляя кафедру рекламы и связей с общественностью. Уйдя из вуза летом 2019 года, он объяснил свое решение уволиться "политическими причинами". Валерий Соловей является доктором исторических наук, автором книг и научных публикаций на различные темы, связанные с историей и политологией. В последнее время он регулярно выступал в прямом эфире.
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