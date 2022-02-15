Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сирии прошла встреча Шойгу и Асада

10:04

Фото: natsbez.ru



Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.



Как указано в официальном сообщении отечественного военного ведомства, встреча проходила в Дамаске.



Глава российского Минобороны Сергей Шойгу посетил сирийскую столицу с официальным визитом по поручению президента РФ Владимира Путина, указано в сообщении ведомства.



В ходе переговоров собеседники затронули разные вопросы, связанные с осуществлением двустороннего военно-технического сотрудничества в рамках продолжающейся совместной борьбы с остатками террористов международных группировок. На встрече в Дамаске также поднималась тема оказания гуманитарной поддержки жителям САР с российской стороны.



Во время визита в Сирию Сергей Шойгу посетил российскую авиабазу в Хмеймиме и побывал на учениях ВМФ РФ, которые проводились в восточной части акватории Средиземного моря. Российский министр в рамках своей программы также инспектировал пункт материально-технического обслуживания ВМФ РФ, расположенный в Тартусе.



Автор: Злата Богатова

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