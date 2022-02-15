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Байден обратился к россиянам
07:40
Фото: viadvice.com
Глава США Джо Байден заявил, что не верит в желание народа России начинать войну с Украиной, передает ТАСС.
Как отметил политик, Вашингтон не намерен отправлять в страну своих военных для участия в активных действиях, если произойдет конфликт.
Американский президент Джо Байден обратился к российскому народу, когда выступал в Белом доме. Глава США, в частности, признался, что не верит в желание россиян устраивать кровавую и разрушительную войну с Украиной, с которой их объединяют "глубокие связи". Политик упомянул период Второй мировой войны, когда люди обеих стран "бились и жертвовали плечом к плечу". В тот период военные действия были вынужденными, но в случае, если Россия попытается напасть на Украину, это станет "войной по выбору или войной без повода и причины", - указал американский президент.
По словам Байдена, Соединенные Штаты и НАТО сейчас не располагают ракетами на украинской территории, и в будущем Вашингтон не собирается их там размещать. Политик подчеркнул, что американское руководство не пытается "дестабилизировать Россию" и не нацелено "на российский народ".
В случае начала военных действий в регионе власти США не намерены отправлять на Украину своих военнослужащих, отметил Байден. Вместе с тем, американское руководство сохраняет приверженность принципу коллективной обороны НАТО, т.е. Киеву будет поставляться техника для того, чтобы страна могла себя защитить. В этих же целях проводится обучение украинских военных, им предоставляются данные американской разведки, отметил глава Соединенных Штатов.
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