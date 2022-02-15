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Австралийский премьер объяснил свои странные действия перед выборами
15.2.2022 20:37
Фото: api.news
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон попытался объяснить свои публичные поступки, спровоцировавшие общественный резонанс.
Некоторые действия, которые он совершал в рамках предвыборной кампании, политик прокомментировал в эфире радиостанции 2GB.
Накануне австралийский премьер-министр Скотт Моррисон исполнил на укулеле композицию новозеландской группы Dragon, что вызвало новую волну критики. Сами артисты расценили этот шаг как попытку политизации их песен. В эфире радиостанции 2GB Моррисон пояснил, что лишь пытался дать представление о том, как живет его семья.
Несколько недель назад Моррисон совершил в парикмахерскую, где решил вымыть голову одной из клиенток. Действия политика сочли оскорбительными многие работники домов престарелых. На фоне кризиса, связанного с нехваткой кадров в этой сфере, их возмутил улыбающийся на камеру премьер-министр, который развлекался в парикмахерской.
По словам политика, насмехаясь на ним, в действительности люди высмеивают миллионы австралийцев, "которые просто живут своей жизнью и делают отличную работу".
Напомним, не так давно в Австралии пытались выяснить, кто из министров мог назвать Моррисона "психом". Причиной шумихи стала попавшая в прессу переписка, которую вели бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян и один из федеральных министров.
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