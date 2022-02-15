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Австралийский премьер объяснил свои странные действия перед выборами


15.2.2022 20:37
Австралийский премьер объяснил свои странные действия перед выборамиФото: api.news

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон попытался объяснить свои публичные поступки, спровоцировавшие общественный резонанс.

Некоторые действия, которые он совершал в рамках предвыборной кампании, политик прокомментировал в эфире радиостанции 2GB.

Накануне австралийский премьер-министр Скотт Моррисон исполнил на укулеле композицию новозеландской группы Dragon, что вызвало новую волну критики. Сами артисты расценили этот шаг как попытку политизации их песен. В эфире радиостанции 2GB Моррисон пояснил, что лишь пытался дать представление о том, как живет его семья.

Несколько недель назад Моррисон совершил в парикмахерскую, где решил вымыть голову одной из клиенток. Действия политика сочли оскорбительными многие работники домов престарелых. На фоне кризиса, связанного с нехваткой кадров в этой сфере, их возмутил улыбающийся на камеру премьер-министр, который развлекался в парикмахерской.

По словам политика, насмехаясь на ним, в действительности люди высмеивают миллионы австралийцев, "которые просто живут своей жизнью и делают отличную работу".

Напомним, не так давно в Австралии пытались выяснить, кто из министров мог назвать Моррисона "психом". Причиной шумихи стала попавшая в прессу переписка, которую вели бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян и один из федеральных министров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 196

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