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В Австралии выясняют, кто из министров мог назвать Моррисона «психом»


2.2.2022 16:02
В Австралии выясняют, кто из министров мог назвать Моррисона «психом»Фото: theepochtimes.com

Глава Министерства здравоохранения Австралии Грег Хант категорически опроверг предположения о том, что он может являться тем самым федеральным министром, назвавшим премьера страны Скотта Моррисона "полным психом".

Соответствующее заявление высокопоставленный чиновник сделал на сегодняшней пресс-конференции.

Ранее в СМИ просочилась переписка, которую вели бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян и один из федеральных министров, сообщает канал Nine News. Высокопоставленный чиновник, занимающий один из лидерских постов в Либеральной партии, позволил себе довольно резкие выражения в адрес Моррисона.

В частности, Береджиклян якобы описывала Моррисона как "ужасного человека", а ее собеседник в ответ назвал премьера "мошенником" и даже "психом". Отвечая на вопросы журналистов, не он ли был автором этих слов, Хант заявил: "Нет и еще раз нет". Глава Минздрава Австралии при этом призвал опубликовавшего файлы Питера Ван Онселена раскрыть свой источник, раз он так в нем уверен.

Сам Моррисон ранее заявил, что не знает, кто из австралийских министров мог дать ему такую характеристику. Выступая в телеэфире, премьер также пояснил, что еще не беседовал с Береджиклян после скандальной публикации. День, когда в прессу попала эта переписка, Моррисон назвал "довольно тяжелым".

Масла в огонь подлил и парламентарий от Лейбористской партии Эд Хусик, поделившийся мнением о том, как жители Австралии воспринимают их премьера. По словам депутата, его сограждане уже "реально устали" от всех не соответствующих действительности реплик Моррисона.

В недавнем интервью Хусик пояснил, что австралийцы постоянно выслушивали "все эти причудливые заявления", которые впоследствии не осуществлялись, поэтому все осознали, что Моррисон "совершенно не подходит" для столь высокого поста.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 174

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