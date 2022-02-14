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В США умер режиссер Айван Райтман, снявший фильм «Охотники за привидениями»
14.2.2022 15:39
Фото: film.ru
В Калифорнии умер канадский режиссер и продюсер Айван Райтман, создавший фильмы "Охотники за привидениями" (1984) и "Близнецы" (1988), сообщает The Associated Press.
Кинематографист скончался в возрасте семидесяти шести лет.
Со ссылкой на родственников уточняется, что Айван Райтман ушел из жизни в ночь на 13 февраля. Кинематографист умер в собственном доме в Калифорнии. Информации о том, что могло стать причиной смерти режиссера, пока нет.
Айван Райтман родом из Чехословакии, где его семье принадлежало крупнейшее в стране предприятие по производству уксуса. В 1950 году родители будущего режиссера бежали из Европы в Канаду, после чего проживали в Торонто. Мировая популярность пришла к кинематографисту после успеха ленты "Охотники за привидениями" (Ghostbusters). В числе созданных им фильмов нельзя не вспомнить такие известные картины, как "Близнецы", "Детсадовский полицейский", "Джуниор», "Шесть дней, семь ночей".
В конце прошлого года в Канаде на 59-м году жизни скончался кинорежиссер Жан-Марк Валле, снявший фильмы "Разрушение" и "Далласский клуб покупателей", за который в 2013 году его номинировали на "Оскар". Главных героев в нем сыграли Мэттью МакКонахи и Джаред Лето. Спустя четыре года созданный режиссером многосерийный фильм "Большая маленькая ложь" был удостоен престижной премии "Эмми" в категории "лучший мини-сериал".
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