ИнтерНовости - новости в стране и мире
В ООН подтвердили освобождение похищенных афганских активисток
В ООН подтвердили освобождение похищенных афганских активисток
ЛДПР призывает не верить слухам о смерти Жириновского
ЛДПР призывает не верить слухам о смерти Жириновского
В Disney решили отменить съемки сериала «Красавица и Чудовище»
В Disney решили отменить съемки сериала «Красавица и Чудовище»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Зеленский: Выехавшие за границу депутаты должны вернуться в течение 24 часовЗеленский: Выехавшие за границу депутаты должны вернуться в течение 24 часов
Валиева призналась, что эмоционально усталаВалиева призналась, что эмоционально устала
Врачи диагностировали у Жириновского воспаление в головном мозгеВрачи диагностировали у Жириновского воспаление в головном мозге
В США умер режиссер Айван Райтман, снявший фильм «Охотники за привидениями»В США умер режиссер Айван Райтман, снявший фильм «Охотники за привидениями»
Актера Валерия Николаева доставили в психиатрическую больницуАктера Валерия Николаева доставили в психиатрическую больницу

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США умер режиссер Айван Райтман, снявший фильм «Охотники за привидениями»


14.2.2022 15:39
В США умер режиссер Айван Райтман, снявший фильм «Охотники за привидениями»Фото: film.ru

В Калифорнии умер канадский режиссер и продюсер Айван Райтман, создавший фильмы "Охотники за привидениями" (1984) и "Близнецы" (1988), сообщает The Associated Press.

Кинематографист скончался в возрасте семидесяти шести лет.

Со ссылкой на родственников уточняется, что Айван Райтман ушел из жизни в ночь на 13 февраля. Кинематографист умер в собственном доме в Калифорнии. Информации о том, что могло стать причиной смерти режиссера, пока нет.

Айван Райтман родом из Чехословакии, где его семье принадлежало крупнейшее в стране предприятие по производству уксуса. В 1950 году родители будущего режиссера бежали из Европы в Канаду, после чего проживали в Торонто. Мировая популярность пришла к кинематографисту после успеха ленты "Охотники за привидениями" (Ghostbusters). В числе созданных им фильмов нельзя не вспомнить такие известные картины, как "Близнецы", "Детсадовский полицейский", "Джуниор», "Шесть дней, семь ночей".

В конце прошлого года в Канаде на 59-м году жизни скончался кинорежиссер Жан-Марк Валле, снявший фильмы "Разрушение" и "Далласский клуб покупателей", за который в 2013 году его номинировали на "Оскар". Главных героев в нем сыграли Мэттью МакКонахи и Джаред Лето. Спустя четыре года созданный режиссером многосерийный фильм "Большая маленькая ложь" был удостоен престижной премии "Эмми" в категории "лучший мини-сериал".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 162

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

В России за сутки госпитализировано более 20 тыс. пациентов с COVID-19В России за сутки госпитализировано более 20 тыс. пациентов с COVID-19
Канье Уэст: Билли Айлиш стоит извиниться перед Трэвисом СкоттомКанье Уэст: Билли Айлиш стоит извиниться перед Трэвисом Скоттом
В Дагестане ребенок погиб, еще один пострадал из-за водителя манипулятораВ Дагестане ребенок погиб, еще один пострадал из-за водителя манипулятора
Задержаны мигранты, напавшие с битами на магазин в ПодмосковьеЗадержаны мигранты, напавшие с битами на магазин в Подмосковье
В России начнут выдавать COVID-сертификаты по наличию антителВ России начнут выдавать COVID-сертификаты по наличию антител

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru