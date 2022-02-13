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ТАСС: субмарину ВМС США обнаружили самолеты Ил-38 и подлодка ТОФ
13.2.2022 18:03
Фото: naked-science.ru
Появилась новая информация о том, как в районе Курил обнаружили американскую атомную субмарину, передает ТАСС.
Как стало известно, иностранное судно выявила российская противолодочная авиация и подлодка Тихоокеанского флота, которые проводили плановые учения на этом участке акватории.
Атомная субмарина ВМС США типа Virginia, находившаяся в районе Курил, была найдена самолетами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота, передает ТАСС. Как отмечается со ссылкой на источник, близкий к военно-морской сфере, это случилось в процессе проведения учений по выявлению и ликвидации субмарин условного противника.
По данным российского Минобороны, иностранное судно заметили в 10:40 у берегов острова Уруп. Экипажу американской субмарины сразу же передали сообщение на двух языках - русском и английском - с требованием безотлагательно покинуть территориальные воды РФ. Оставив без внимание требование подняться на поверхности, подлодка ВМС США применила самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля. После этого судно удалилось, развив максимально возможную скорость.
После случившегося военному атташе США уже передали ноту протеста. Как подчеркивает российское военное руководство, американской стороне следует исключить в будущем подобные ситуации, способные представлять угрозу нацбезопасности России.
В Пентагоне сведения о замеченной на Курилах субмарине опровергли, передает РИА Новости. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования Соединенных Штатов Кайл Райнес. Он отказался говорить о конкретном местоположении американских подлодок, лишь подчеркнув, что все морские операции и полеты осуществляются "безопасным образом в международных водах".
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