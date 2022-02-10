Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лавров назвал встречу с Трасс «разговором немого с глухим»

10.2.2022 18:35

Фото: vk.com



Британское руководство не знакомо или полностью игнорирует самые подробные разъяснения российской стороны по ситуации с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Глава отечественного дипломатического ведомства прокомментировал прошедшие сегодня переговоры с иностранной коллегой Лиз Трасс, назвав встречу "разговором немого с глухим", сообщает ТАСС.



По словам Сергея Лаврова, он несколько разочарован тем, как складывались его беседа с гостьей из Лондона. "Подробнейшие разъяснения" российского руководства попали на совершенно "неподготовленную почву", указал глава отечественного внешнеполитического министерства.



Выступив на пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой, Лавров отметил, что планы о якобы готовящемся в России вторжении на Украину опровергаются не только в Москве. Аналогичные заявления делают и в Пентагоне, где за ситуацией наблюдают со спутников. Кроме того, украинские власти, включая президента Владимира Зеленского и главу Минобороны Алексея Резникова призывают не паниковать, указал дипломат.



Лавров также прокомментировал заявления Киева о том, что прямой диалог с Донецком и Луганском не предусмотрен минскими соглашениями. Подобные утверждения, сказал министр, не уступают геббельсовской пропаганде. Глава МИД отметил, что речь идет о лжи, когда отвергается одобренное Совбезом ООН и записанное черным по белому. При этом в Киеве, пытаясь переписать минские договоренности, совершенно не беспокоятся по поводу того, что их одернут из Берлина, Вашингтона, Лондона или Парижа.



В последнее время в Киеве и на Западе все чаще начали озвучивать предположения о скором вторжении на Украину, которое якобы готовят российские власти. В Москве подобные заявления уже не раз называли совершенно безосновательными.



Автор: Злата Богатова

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