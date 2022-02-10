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В Австралии пойман огромный трехногий крокодил
10.2.2022 12:32
Фото: khabarfoori.com
Знаменитого 4,3-метрового крокодила удалось выловить на севере австралийского Квинсленда, передают зарубежные СМИ.
Рекордно большой хищник, в последнее время терроризировавший окрестности, пойман в реке Индевор в Кук-Тауне несколько дней назад.
Животное начало доставлять проблемы местным жителям, передает телевизионный канал Nine News. Крокодил утащил не менее двух собак и пытался нападать на людей, после чего граждане начали обращаться в министерство науки и окружающей среды Квинсленда с просьбой поймать огромную рептилию.
В результате офицеры из службы по защите дикой природы изучили местность, после чего пришли к выводу, что крокодил действительно может оказаться проблемным по причине его габаритом и места обитания, а также повышенной агрессивности.
Когда рептилию удалось поймать, оказалось, что у нет правой передней лапы и части хвоста. По мнению специалистов, крокодил утратил их во время схваток с другими самцами в борьбе за территорию.
Сейчас крокодила доставили в один из изоляторов в Кэрнсе. В скором времени его обследуют ветеринары - специалистам предстоит выяснить, есть ли у него какие-либо ранения. Учитывая, что длина животного превышает 4 метра, выбирать спецзаповедник для дальнейшего проживания рептилии будет специально созданная комиссия.
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