Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Австралии пойман огромный трехногий крокодил

10.2.2022 12:32

Фото: khabarfoori.com



Знаменитого 4,3-метрового крокодила удалось выловить на севере австралийского Квинсленда, передают зарубежные СМИ.



Рекордно большой хищник, в последнее время терроризировавший окрестности, пойман в реке Индевор в Кук-Тауне несколько дней назад.



Животное начало доставлять проблемы местным жителям, передает телевизионный канал Nine News. Крокодил утащил не менее двух собак и пытался нападать на людей, после чего граждане начали обращаться в министерство науки и окружающей среды Квинсленда с просьбой поймать огромную рептилию.



В результате офицеры из службы по защите дикой природы изучили местность, после чего пришли к выводу, что крокодил действительно может оказаться проблемным по причине его габаритом и места обитания, а также повышенной агрессивности.



Когда рептилию удалось поймать, оказалось, что у нет правой передней лапы и части хвоста. По мнению специалистов, крокодил утратил их во время схваток с другими самцами в борьбе за территорию.



Сейчас крокодила доставили в один из изоляторов в Кэрнсе. В скором времени его обследуют ветеринары - специалистам предстоит выяснить, есть ли у него какие-либо ранения. Учитывая, что длина животного превышает 4 метра, выбирать спецзаповедник для дальнейшего проживания рептилии будет специально созданная комиссия.



Автор: Злата Богатова

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