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Путин не планирует участие в Мюнхенской конференции
13:05
Фото: divanews.ru
Глава российского государства Владимир Путин не планирует участие в Мюнхенской конференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Заявление было сделано в ходе общения с представителями прессы, передает ТАСС.
Российский президент Владимир Путин не планирует участие в Мюнхенской конференции, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что это не зависит от того, в каком формате будут проводиться обсуждения, включая онлайн-переговоры.
До этого появилась информация о том, что в 2022 году конференцию по безопасности впервые за последние два года хотят организовать в очном формате. Предполагается, что она состоится уже 18-20 февраля.
Ранее в The National Interest вышел материал Теда Карпентера, который напомнил о речи Владимира Путина, прозвучавшей в рамках Мюнхенской конференции еще в 2007 году. Глава РФ тогда говорил о том, что Москве требуются гарантии безопасности от Соединенных Штатов и НАТО. По мнению американского журналиста, на Западе не прислушались должным образом к словам Путина, что и привело впоследствии к текущему кризису в Европе. Автор полагает, что иностранные партнеры, назвав "воинственным" тон российского лидера, сделали гораздо больше для обострения обстановки, чем глава РФ.
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты и НАТО в ответах по безопасности оставили без внимания основные требования российской стороны. Как пояснил тогда глава РФ, в Москве продолжают анализировать документы, переданные США и Североатлантическим альянсом в конце января, однако уже можно сделать вывод, что "оказались проигнорированы" приоритетные озабоченности России.
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