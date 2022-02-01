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Путин: Запад проигнорировал принципиальные озабоченности России


1.2.2022 21:01
Путин: Запад проигнорировал принципиальные озабоченности РоссииФото: myseldon.com

Соединенные Штаты и НАТО в ответах по безопасности оставили без внимания основные требования РФ, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Президент России высказался об этом в ходе пресс-конференции, которая состоялась после его переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, сообщает ТАСС.

Как пояснил российский лидер, в Москве продолжают внимательно изучать ответы на предложения по гарантиям безопасности, полученные в конце января от Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Однако и сейчас уже можно сделать вывод, что "оказались проигнорированы" приоритетные озабоченности России, отметил Владимир Путин.

Американское руководство оставило без внимания принципиальные моменты. В частности, в полученных документах не учитывались такие ключевые вопросы как недопущение распространения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений близ российских границ и возвращение военной инфраструктуры Североатлантического блока на территории европейских стран к виду, в котором она находилась в 1997 году, когда подписывался Основополагающий акт Россия - НАТО.

Проигнорировав главные российские озабоченности, в Вашингтоне и НАТО ссылаются на право государств свободно выбирать пути обеспечения собственной безопасности. Но в данном случае суть заключается не только в предоставлении кому-то такого права, констатировал глава РФ. По с словам Путина, речь идет только об одной из частей известного принципа неделимости безопасности. Вторая же указывает на то, что нельзя позволять укрепления чьей-либо безопасности за счет безопасности иных стран.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя отреагировал на утверждения представителей Вашингтона о российских войсках, назвав их попыткой вмешательства во внутренние дела нашей страны, которое совершенно неприемлемо, а также попыткой ввести в заблуждение международное сообщество о действительном положении дел в этом регионе.

Дипломат прокомментировал заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая рассказала, что в первых числах февраля в граничащих с Украиной районах Белоруссии может быть размещено свыше 30 тыс. российских военнослужащих. Американский дипломат пояснила, что в данный момент на территории Белоруссии уже размещено порядка 5 тыс. российских военных. Кроме того, в страну доставлены "баллистические ракеты малой дальности, спецподразделения, силы ПВО".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 258

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