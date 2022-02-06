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Земан указал на отсутствие доказательств о нахождении агентов РФ во Врбетице
6.2.2022 19:12
Фото: smi2.net
В распоряжении Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии нет доказательств присутствия агентов российских спецслужб на территории складов во Врбетице, где в 2014 происходили взрывы.
С таким заявлением чешский президент Милош Земан выступил в эфире телевизионного канала CNN Prima NEWS.
По словам Милоша Земана, на данный момент чешские спецслужбы не располагают подтверждением того, что на территорию военных складов во Врбетице могли проникнуть агенты РФ. Говоря о и.о. директора контрразведки Михале Коуделке, президент подчеркнул, что никогда не стал бы назначать его на этот пост, если бы этот вопрос входил в его компетенцию. Земан также отметил, что пока он является главой государства, полковника Коуделку до генеральского звания не повысят.
Напомним, весной прошлого года в Праге объявили о выдворении восемнадцати сотрудников посольства РФ в Праге. По мнению руководства Чехии, в действительности они якобы являлись офицерами спецслужб СВР и ГРУ. Решение о высылке дипломатов было принято в связи с новыми данными в деле о событиях в Врбетице.
В Москве на действия чешских властей тогда отреагировали симметрично, сообщив о высылке за пределы РФ двадцати представителей иностранной дипмиссии.
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