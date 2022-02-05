Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter The Washington Post и Reuters оценили готовность ВС России к вторжению на Украину

13:28

Фото: newsland.com



Зарубежные СМИ вновь обвиняют Россию в стягивании военных к границам Украины.



В этих районах уже находится около 70% сил и средств, которые необходимы для крупномасштабного вторжения, передает The Washington Post (WP).



Ссылаясь на несколько источников среди официальных лиц и сотрудников американской разведки, газета и агентство Reuters передают о 83 батальонных тактических группах, которые якобы уже подготовлены Россией к участию в возможном конфликте. В каждое из этих подразделений входят порядка 750 военных. Четырнадцать групп сейчас находятся в пути, следуя к границе. Как утверждается в публикациях, в середине января такого рода групп в указанной местности было шестьдесят.



До того американские чиновники на условиях анонимности сделали прогноз о числе возможных жертв потенциального конфликта. По их мнению, оно может достичь 85 тыс. человек. В Соединенных Штатах успели подсчитать, что при полномасштабном вторжении Украина может потерять 5-25 тыс. военнослужащих, а РФ 3-10 тыс. военных. При таком развитии ситуации также могут погибнуть 25-50 тыс. гражданских лиц.



Ранее на сайте американского агентства Bloomberg появился заголовок "Россия вторглась на Украину". Вскоре публикация была удалена, а руководство было вынуждено признать ошибку и сообщить о начале соответствующего разбирательства. Случившееся прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, назвавший происшествие иллюстрацией мировой напряженности. Пресс-секретарь российского президента также отметил, что термин "фейк ньюз" теперь вполне может быть изменен на "блумберг ньюз".



Вскоре после того авторы немецкой Bild подготовили материал, посвященный официальным планам Москвы "о полномасштабном вторжении на Украину" с целью формирования там "марионеточного правительства".



Автор: Злата Богатова

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