|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Агентство Bloomberg ошибочно объявило о вторжении РФ на Украину
11:52
Фото: telegra.ph
На сайте американского агентства Bloomberg накануне появился заголовок "Россия вторглась на Украину".
Вскоре публикация была удалена, перед этим руководство признало ошибку, передает ТАСС.
Сообщение о том, что была допущена ошибка, появилось на сайте агентства. Отмечается, что журналисты сейчас готовят разнообразные черновики заголовков "для множества сценариев". Вместе с тем, руководство Bloomberg намерено провести тщательное расследование и выяснить, почему была допущена такая оплошность.
Публикацию Bloomberg прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, назвавший случившееся иллюстрацией мировой напряженности. Пресс-секретарь российского президента также отметил, что термин "фейк ньюз" теперь вполне может быть изменен на "блумберг ньюз".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|