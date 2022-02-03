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В посольстве РФ не удивились сценарию Госдепа о «вторжении» России на Украину


09:06
В посольстве РФ не удивились сценарию Госдепа о «вторжении» России на УкраинуФото: finglobal.ru

Российское посольство в Вашингтоне дало оценку американскому сценарию о якобы ведущейся подготовке операции против Украины в целях последующего "вторжения".

Подобные действия характерны для руководства Соединенных Штатов, отмечается в Facebook дипмиссии.

Российских дипломатов не удивило появление нового "креативного" сценария о якобы ведущейся РФ подготовке операции против Украины под "чужим флагом". Подобные предположения были озвучены пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона накануне, 3 февраля.

Представители дипмиссии напомнили международному сообществу, как на основе различных подлогов американские власти начинали военные интервенции по всему миру, в том числе, широко известную пробирку экс-главы Госдепартамента США Колина Пауэлла. В феврале 2003 года на заседании Совета безопасности ООН бывший госсекретарь рассказал о данных, оказавшихся в распоряжении Вашингтона. Речь шла о якобы имевшихся у лидера Ирака Саддама Хусейна технологиях разработки биооружия, о чем свидетельствовала некая пробирка в руках дипломата.

До того пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Россия намерена подготовить "очень страшный пропагандистский видеоролик". Кадры, на которых можно будет увидеть трупы и актеров, играющих скорбящих, будут сфабрикованы в качестве предлога для вторжения" на Украину. Официальный представитель американского военного ведомства, как и выступавшие с подобными заявлениями дипломаты, отказался предоставить какие-либо доказательства своих слов.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя отреагировал на утверждения представителей Вашингтона о российских войсках, назвав их попыткой вмешательства во внутренние дела нашей страны, которое совершенно неприемлемо, а также попыткой ввести в заблуждение международное сообщество о действительном положении дел в этом регионе.

Дипломат прокомментировал заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая рассказала, что в первых числах февраля в граничащих с Украиной районах Белоруссии может быть размещено свыше 30 тыс. российских военнослужащих. Американский дипломат пояснила, что в данный момент на территории Белоруссии уже размещено порядка 5 тыс. российских военных. Кроме того, в страну доставлены "баллистические ракеты малой дальности, спецподразделения, силы ПВО".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 270

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