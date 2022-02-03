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В Москве состоялась встреча Путина и Кадырова


3.2.2022 13:15
В Москве состоялась встреча Путина и КадыроваФото: primrep.ru

Пресс-служба главы Чечни Рамзана Кадырова сообщает о его встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве.

Одной из главных тем разговора стала социально-экономическая ситуация в этом регионе РФ.

Как информирует пресс-служба главы и правительства Чечни, Рамзан Кадыров в ходе рабочей встречи докладывал президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе с учетом продолжающейся коронавирусной пандемии.

В сообщении, появившемся на официальном портале региональной администрации, отмечается, что эффективные меры, которые принимаются местными властями под руководством главы РФ, позволяют республике сохранять устойчивый темп развития в непростой обстановке, связанной с угрозой распространения COVID. Глава Чечни при этом сделал акцент на том, что в его регионе продолжают успешно осуществлять программу по вакцинации населения в целях защиты от коронавируса.

Кроме того, Кадыров сообщил о положительной динамике в отношении демографических показателей. Он также отметил, что уровень безработицы в республике удалось понизить до 8%.

Напомним, не так давно Рамзан Кадыров поделился мнением о ситуации с Украиной. Глава Чечни, в частности, заявил, что если бы он занимал пост президента РФ, уже давно бы смог навести порядок. По словам политика, он "забрал бы Украину, направил бы туда войска", потому что сейчас Киев находится под контролем Соединенных Штатов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 184

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