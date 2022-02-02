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Путин назначил Поклонскую на пост замглавы Россотрудничества
00:09
Фото: smi2.net
Президент РФ Владимир Путин подписал два указа, касающиеся экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской, передают российские СМИ. Как стало известно, она снята с поста посла РФ в Кабо-Верде и назначена на пост заместителя главы Россотрудничества.
В соответствии с указом президента, должность еще одного замглавы Россотрудничества будет занимать полный тезка руководителя администрации губернатора Ярославской области Илья Баланин, передает РБК. Как стало известно, президент РФ Владимир Путин принял решение об увеличении количества заместителей главы Россотрудничества до шести - ранее их было четверо.
В минувшем январе экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская приняла решение по личным причинам отказаться от поста главы российского дипломатического представительства в Кабо-Верде. Сведения впоследствии подтвердили во внешнеполитическом ведомстве.
Как пояснила тогда Поклонская, планы по вступлению на дипломатический пост пришлось пересмотреть из-за личных обстоятельств. В беседе с ТАСС она напомнила, что уже неоднократно выражала желание "быть полезной нашей стране", поэтому готова работать в любой должности, где будет приносить пользу государству.
В данный момент около ста филиалов Федерального агентства Россотрудничество открыты в более чем восьмидесяти государствах мира. В частности, там работают российские центры науки и культуры (РЦНК) и представители в составе дипмиссий.
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