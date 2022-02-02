Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Грозном 400 тысяч человек вышли на митинг против Янгулбаевых

2.2.2022 18:47

Фото: imag.one



В столице Чечни проходит митинг против семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и журналистов.



В массовой акции принимают участие исключительно мужчины, передает "Интерфакс".



В общей сложности на митинг вышло порядка 400 тыс. человек, что составляет почти 80% взрослого мужского населения Чечни, передает ГТРК "Грозный". В сообщении указано, что участники митинга выражают решительный протест в связи с оскорблениями праведников со стороны родственников экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.



Собравшиеся в Грозном также требуют экстрадиции Янгулбаевых в Россию. При этом митингующие с возмущением отзываются о поведении бывшего судьи и членов его семьи.



Кроме того, участники массовой акции требуют закрыть СМИ и организации, которые оказывают поддержку экстремизму. Соответствующее обращение в адрес главы РФ Владимира Путина сделал от лица митингующих председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов. Он заявил о новой террористической угрозе для республики, которая возникла вследствие попыток врагов раскачивать обстановку в регионе.



По словам Денильханова, антигосударственной экстремистской деятельностью занимаются журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и руководитель "Комитета против пыток" (в 2016 году получил статус иноагента, после чего самоликвидировался и теперь работает без образования юрлица) Игорь Каляпин. Они курируют родственников Янгулбаева, семья которого уже много лет оправдывает терроризм в отношении чеченцев и выступает с призывами "уничтожить практически весь чеченский народ", - подчеркнул Денильханов.



Автор: Злата Богатова

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