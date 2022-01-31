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Байден требует вернуть похищенного в Афганистане гражданина США
31.1.2022 10:33
Фото: mabiab.com
Президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к новому руководству Афганистана с требованием освободить похищенного в этой стране в 2020 году американского гражданина Марка Фрерихса.
Обращение, адресованное радикальному движению "Талибан" (деятельность организации в РФ запрещена), цитирует пресс-службе Белого дома.
Как указано в тексте официального заявления, пришедшие к власти в Афганистане талибы (члены запрещенной в РФ организации) должны немедленно освободить американского гражданина Марка Фрерихса. По словам Джо Байдена, это должно произойти, если новое руководство надеется "на какое-либо рассмотрение вопроса" о его стремлении к легитимности.
Освобождение гражданина Соединенных Штатов "не подлежит обсуждению", подчеркивается в заявлении американского президента.
Ранее министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки выразил мнение о том, что страны Запада сейчас ищут "оправданий", хотя талибы (члены запрещенной в РФ организации) создали в стране "полноценное правительство". Заявление было сделано в ответ на призывы Вашингтона и Брюсселя, звучавшие на саммите в Осло, к инклюзивной и выборной политической системе в Афганистане.
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