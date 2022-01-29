Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В МИД Ирландии приветствуют перенос района проведения учений ВМФ РФ

09:24

Фото: armedia.am



Глава МИД и Минобороны Ирландии Саймон Коувени отреагировал на перенос учений ВМФ РФ.



Министр сообщил об этом в своем Twitter, а позже пояснил, что в Дублине в данный момент не располагают сведениями о том, где будут проводиться эти маневры.



Глава министерств иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени приветствовал решение российской стороны перенести учения ВМФ РФ, запланированные на северо-востоке Атлантики, за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. В своем Twitter представитель Дублина пояснил, что обращался с соответствующей просьбой к российскому коллеге Сергею Шойгу.



По словам Коувени, он получил письмо с подтверждением переноса зоны проведения мероприятий, они состоятся вне исключительной экономической зоны Ирландии. Где именно их организуют, в Дублине не знают, уточнил Коувени позднее в интервью телевизионному каналу RTE. Он также добавил, что есть и гораздо более существенный вопрос, который связан с ситуацией вокруг Украины. Ирландский министр подчеркнул, что его государство помогает искать пути к урегулированию обстановки дипломатическими методами, посредством политического диалога.



Ранее ряд членов правительства Ирландии поддержал местных рыболовов, выразивших опасения из-за потенциального ущерба, который может быть нанесен морской флоре и фауне в результате запланированных ВМФ России мероприятий. Предполагалось, что они будут проводиться в международных водах и на значительном расстоянии от побережья, но затрагивать исключительную экономическую зону Ирландии.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 07:11 WP сообщает о вывозе секретных документов из штаб-квартиры украинской разведки в Киеве

WP сообщает о вывозе секретных документов из штаб-квартиры украинской разведки в Киеве 29.1.2022 18:38 Токаев: аэропорт в Алма-Ате был захвачен для переброски боевиков

Токаев: аэропорт в Алма-Ате был захвачен для переброски боевиков 28.1.2022 22:13 В Белом доме впервые с 2009 года поселилась кошка

В Белом доме впервые с 2009 года поселилась кошка 28.1.2022 21:00 Лукашенко: европейские пограничники расстреляли тысячи мигрантов

Лукашенко: европейские пограничники расстреляли тысячи мигрантов 28.1.2022 13:13 CNN: разговор Байдена и Зеленского не был удачным