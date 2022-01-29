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В МИД Ирландии приветствуют перенос района проведения учений ВМФ РФ


09:24
В МИД Ирландии приветствуют перенос района проведения учений ВМФ РФФото: armedia.am

Глава МИД и Минобороны Ирландии Саймон Коувени отреагировал на перенос учений ВМФ РФ.

Министр сообщил об этом в своем Twitter, а позже пояснил, что в Дублине в данный момент не располагают сведениями о том, где будут проводиться эти маневры.

Глава министерств иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени приветствовал решение российской стороны перенести учения ВМФ РФ, запланированные на северо-востоке Атлантики, за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. В своем Twitter представитель Дублина пояснил, что обращался с соответствующей просьбой к российскому коллеге Сергею Шойгу.

По словам Коувени, он получил письмо с подтверждением переноса зоны проведения мероприятий, они состоятся вне исключительной экономической зоны Ирландии. Где именно их организуют, в Дублине не знают, уточнил Коувени позднее в интервью телевизионному каналу RTE. Он также добавил, что есть и гораздо более существенный вопрос, который связан с ситуацией вокруг Украины. Ирландский министр подчеркнул, что его государство помогает искать пути к урегулированию обстановки дипломатическими методами, посредством политического диалога.

Ранее ряд членов правительства Ирландии поддержал местных рыболовов, выразивших опасения из-за потенциального ущерба, который может быть нанесен морской флоре и фауне в результате запланированных ВМФ России мероприятий. Предполагалось, что они будут проводиться в международных водах и на значительном расстоянии от побережья, но затрагивать исключительную экономическую зону Ирландии.

Автор: Злата Богатова

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