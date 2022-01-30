Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Мексике 13 человек погибли в аварии с микроавтобусом

30.1.2022 09:05

Фото: smi2.net



В результате аварии с участием микроавтобуса в мексиканском штате Халиско погибли тринадцать человек, передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление местных властей.



Обстоятельства ДТП выясняются.



Как информирует в своем Twitter служба гражданской защиты штата Халиско, смертельная авария случилась на шоссе Леон-Агуаскальентес. На трассе опрокинулся пассажирский микроавтобус, из Толуки в столичном штате Мехико направлявшийся в Сан-Хуан-де-лос-Лагос.



По неустановленной пока причине водитель потерял управление. В результате транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. От полученных травм на месте скончались двенадцать человек, среди которых были женщины и дети, указано в официальном сообщении.



Десять человек пострадали и были экстренно доставлены в ближайшую больницу. В медицинском учреждении скончался еще один пассажир.



Спасательные работы на месте аварии к настоящему времени уже завершены. Правоохранительные органы штата приступили к расследованию, выясняя причины и обстоятельства трагического происшествия.











Автор: Злата Богатова

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