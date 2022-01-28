Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США не стали отклонять иск шахматистки Гаприндашвили к Netflix из-за сериала «Ход королевы»

28.1.2022 23:50

Фото: domashnyochag.ru



Суд Калифорнии вынес решение об отказе аннулировать иск знаменитой советской и грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили.



Известная спортсменка подала иск против сервиса Netflix, указав на неточности и сексистские утверждения, которые были допущены при создании многосерийного фильма "Ход Королевы".



Американская компания ранее обратилась в суд с просьбой о прекращении разбирательства по этому делу. Юристы Netflix пытались ссылаться на художественность сериала, из-за которой авторы позволили себе немного отойти от реальности. Но окружной суд штата Калифорния встал на сторону Ноны Гаприндашвили, сообщает портал Deadline.



Как подчеркнула оглашавшая вердикт окружная судья Вирджиния Филлипс, фильм представляет собой вымысел, однако этот факт не освобождает сервис Netflix от ответственности за клевету. Поэтому делопроизводство по иску, который многократная чемпионка мира и Советского Союза подала осенью прошлого года, будет продолжено.



Обладательница всех существующих шахматных наград требует от Netflix публичных извинений и солидной компенсации за искаженные в сериале сведения. В частности, создатели "Хода королевы" утверждают, что соперниками Ноны Гаприндашвили никогда не были мужчины. Однако в действительности к 1968 году она успела провести матчи с более чем 50 известными шахматистами, среди которых были Драголюб Велимирович, Михаил Таль и Борис Спасский.



По мнению Гаприндашвили, еще большее оскорбление создатели фильма нанесли ей, когда назвали русской шахматисткой. В результате звезда советского спорта потребовала от компании Netflix в качестве компенсации нанесенного ущерба $5 млн и официального опровержения вошедших в фильм недостоверных сведений.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 227

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 28.1.2022 15:33 Маколей Калкин женится во второй раз

Маколей Калкин женится во второй раз 26.1.2022 22:02 Заразившийся COVID-19 Элтон Джон отменил два концерта

Заразившийся COVID-19 Элтон Джон отменил два концерта 26.1.2022 19:18 Нил Янг настаивает на «немедленном» удалении его музыку из сервиса Spotify

Нил Янг настаивает на «немедленном» удалении его музыку из сервиса Spotify 24.1.2022 21:05 Полиция задержала звезду «Трои» Гаррета Хедлунда

Полиция задержала звезду «Трои» Гаррета Хедлунда 24.1.2022 16:37 Бывшая жена Гуфа изменила имя и фамилию