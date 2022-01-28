Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Петербурга объяснили многочасовые очереди в поликлиниках

28.1.2022 21:09

Фото: tulapressa.ru



В поликлиниках Петербурга в последнее время наблюдаются очереди, и иногда пациенты вынуждены ожидать приема несколько часов, подтвердили власти северной столицы.



Причиной сложившейся ситуации стало повышенное количество болеющих врачей, пояснили в администрации города.



Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец назвал причину многочасовых очередей в поликлиниках города. Как написал представитель местной администрации на своей странице в соцсети, речь идет о кадровых проблемах. "Доктора тоже начали болеть, многие уходят на больничный с детьми", - пояснил Лисовец.



В медицинские учреждения сейчас приходят студенты и ординаторы, обязанности перераспределяются, но пока обстановку полностью урегулировать не удается. Лисовец подчеркнул, что избежать многочасовых очередей пока не представляется возможным, хотя власти активно прилагают усилия, "чтобы свести все неудобства к минимуму".



По словам чиновника, в ближайшее время предполагается привлечь врачей из больниц, диспансеров и медцентров. Учитывая, что ситуация в разных районах имеет свои особенности, трудно выработать "единый алгоритм для всех централизованно", пояснил Лисовец. Он также отметил, что пациентам в такой ситуации не стоит волноваться из-за оформления больничного - он будет выписан в день вызова врача, а не со дня, когда специалист пришел к пациенту. Кроме того, сейчас можно обратиться в дежурные кабинеты вне зависимости от прикрепления.



Автор: Злата Богатова

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