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Лукашенко: европейские пограничники расстреляли тысячи мигрантов
28.1.2022 21:00
Фото: vk.com
Жестокость польских силовиков, отказывающихся пропускать мигрантов в Евросоюз, дошла до предела, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Во время послания к своему народу и Национальному собранию политик подчеркнул, что потоки мигрантов в этом направлении не иссякнут.
Белорусский лидер выступил со сцены Дворца республики, передает агентство "Интерфакс". Как подчеркнул в своей речи Александр Лукашенко, "эти мерзавцы организовали охоту на людей!" Заговорив о противодействии стран ЕС приезду беженцев, политик подчеркнул, что "они сами к себе позвали" мигрантов.
Глава Беларуси особо подчеркнул, с какой жестокостью поляки встречают мигрантов на границе. По словам Лукашенко, европейскими силовиками "сотни, тысячи людей были расстреляны в лесах и зарыты". Представитель официального Минска отметил, что погибшие люди лишь стремились к "хорошей жизни". По словам Лукашенко, белорусская сторона в период миграционного кризиса смогла проявить человечность и оказать помощь беженцам.
Ранее о расправах на границе рассказывал бежавший в Белоруссию и попросивший у Минска политического убежища польский солдат Эмиль Чечко. В откровенном интервью телеканалу "Беларусь-1" военнослужащий признался, что жертвами убийств становились и волонтеры, которые пытались помогать мигрантам, стремившимся попасть в ЕС.
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