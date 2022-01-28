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В Москве в рамках дела Фогеля прошли обыски в Англо-американской школе


28.1.2022 00:27
В Москве в рамках дела Фогеля прошли обыски в Англо-американской школеФото: livejournal.com

В российской столице прошли обыски в помещениях Англо-американской школы, передают СМИ. Следственно-оперативные мероприятия осуществлялись по делу преподавателя и экс-дипломата Марка Фогеля.

Задержанный прошлым летом американец обвиняется в контрабанде и распространении наркотических веществ.

На видео, которое было опубликовано МВД РФ, можно увидеть входящих в школу следователя и оперативных сотрудников. На кадрах они информируют представителя учреждения о необходимости провести обыск. Затем помещения осматривают полицейские, рядом с которыми можно увидеть служебную собаку. Судя по кадрам, сотрудники транспортной полиции знакомились с бумагами, принадлежащими Фогелю.

Гражданина Соединенных Штатов Марка Фогеля полиция задержала в аэропорту "Шереметьево" летом прошлого года. Американцу, который имел при себе наркотические средства, позже предъявили обвинение по ч. 3 ст. 229.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ (контрабанда и распространение запрещенных веществ).

В прошлом Фогель был представителем американской дипмиссии в Москве. Соответствующий статус, который вплоть до прошлого мая имел он и его супруга, по версии следствия, иностранный гражданин мог использовать в целях организации канала поставки в РФ наркотических вещест. В дальнейшем они  могли распространяться среди учащихся вышеуказанного учебного учреждения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 195

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