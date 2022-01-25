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Песков опроверг призыв к итальянским бизнесменам отказаться от встречи с Путиным
14:26
Фото: smi2.net
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на отсутствие каких-либо заявлений итальянского правительства с рекомендациями бизнесменам отказываться от участия во встрече с главой РФ Владимиром Путиным.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что власти Италии якобы советовали местным предпринимателям не участвовать в мероприятии.
По данным агентства Bloomberg и газета La Repubblica, правительство Италии якобы обратилось ранее с рекомендацией не проводить встречу к Итало-российской торговой палате. При этом предпринимателей призвали отказаться от участия в сегодняшнем мероприятии.
Прокомментировав публикации на эту тему, Дмитрий Песков заявил, что сейчас "газетные сообщения недорого стоят". По его словам, "никаких официальных заявлений из правительства Италии на этот счет" не было, передает ТАСС. Пресс-секретарь российского президента пояснил, что во встрече с главой РФ будут участвовать шестнадцать представителей ведущих компаний. Трое предпринимателей из списка выбыли, потому что "кто-то не смог, кто-то приболел", пояснил Песков, не уточняя имен.
Официальный представитель Кремля не стал пока называть компании, представителям которых предстоит общаются с Путиным. Песков лишь пояснил, что речь идет о ведущих итальянских организациях, большая часть которых уже "давно и широко" укрепилась на отечественном рынке.
Со стороны РФ участниками встречи станет "солидный состав министров", отметил представитель Путина. По его словам, там будут присутствовать, в частности, руководители Минфина, Минпромторга, Минздрава, Минтранса и Министерства экономразвития, а также сотрудники Администрации президента РФ и предприниматели, включая главу "Роснефти".
Песков также заверил, что организация этой встречи не имеет какой-либо связи с событиями, которые в последнее время происходят вокруг Украины, а также возможными антироссийскими санкциями. Подобные мероприятия имеют регулярный характер, они проводятся и с представителями бизнеса других государств, указал пресс-секретарь российского лидера.
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