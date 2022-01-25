Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кемеровского блогера обвиняют в экстремизме

25.1.2022 15:36

Фото: livejournal.com



Житель Кемерово предстанет перед судом по обвинению в преступлении экстремистского характера, информирует региональное СУ СКР.



По версии следствия, 36-летний кузбасский блогер размещал в сети запрещенные материалы.



В ходе предварительного разбирательства установлено, что являющийся блогером житель Кемерово опубликовал в январе 2021 года видеоролик, в котором содержались высказывания, направленные на возбуждение ненависти к представителям правоохранительных структур.



Видеоматериал был выявлен сотрудниками регионального Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ, указано в официальном сообщении. Силовики провели у блогера обыски, в ходе которых была изъята компьютерная техника, телефон и специальные технические устройства.



Отмечается, что в прошлом 36-летний кемеровчанин уже был судим. На этот раз он стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, которые направлены на возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства).



По данным СКР, обвиняемый от сотрудничества со следствием отказался, вину в содеянном он не признает. Материалы уголовного дела в скором времени направят в суд для рассмотрения по существу.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 203

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