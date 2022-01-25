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Перуанцы собирают волосы для ликвидации разлива нефти


25.1.2022 14:28
Перуанцы собирают волосы для ликвидации разлива нефтиФото: vk.com

Множество жителей Перу откликнулись на призывы к сбору волос в целях ликвидации последствий разлива нефти, случившегося 15 января.

Такая информация ранее распространились в социальных сетях страны и даже озвучивалась из некоторых официальных источников.

В министерстве окружающей среды Перу указали, что этот метод нельзя назвать эффективным. Представители ведомства попросили сограждан не собирать волосы, передает La Republica, потому что такого рода "волосяные ловушки" напротив, способны навредить экосистемам. Чиновники и природоохранники начали объяснять, что есть более современные и гораздо более действенные методы, в частности, установка барьеров и скиммеров. Поэтому не стоит увеличивать количество отходов в морях.

Пользователи сетей, которые успели принять участие в кампании, выразили сожаление в связи с запоздалым заявлением министерства. Как оказалось, к этому времени многие перуанцы успели не только подстричься сами, но и собрать шерсть их домашних питомцев.

Ранее экологи провели массовый митинг после разлива нефти в Перу. Акция собрала около тысячи человек, пришедших к нефтеперерабатывающему предприятию La Pampilla в Лиме. До завода, которым управляет испанская компания Repsol, манифестанты прошли маршем по улицам столицы и соседствующей с городом провинции Кальяо.

Автор: Злата Богатова

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