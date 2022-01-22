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CNN: Семьи сотрудников посольства США в Киеве могут эвакуировать
22.1.2022 13:22
Фото: news2world.net
Посольство Соединенных Штатов в Киеве направило обращение в Госдепартамент с просьбой начать подготовку к отъезду из Украины всех второстепенных сотрудников дипмиссии и членов семей дипломатов.
Об этом со ссылками на ряд источников сообщает канал CNN.
В Госдепартаменте США эти сведения официально не подтверждают, поясняя, что пока ничего не могут сказать по этому поводу. Вместе с тем, представитель американского ведомства сообщил, что проводится "тщательное планирование" на случай неких чрезвычайных ситуаций. По его словам, подобное всегда происходит, если ухудшается ситуация в сфере безопасности.
Близкий к украинскому правительству источник в беседе с журналистами CNN отметил, что власти Соединенных Штатов уже проинформировали Киев о планах начать эвакуацию семей дипломатов из посольства в Киеве. Предполагается, что эти действия американская сторона начнет осуществлять "вероятно, уже на следующей неделе".
Сообщается также, что глава Украины Владимир Зеленский в связи с появлением этих публикаций уже провел переговоры с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Представитель официального Киева, в частности, заявил, что если в Вашингтоне пойдут на столь решительный шаг, это будет "чрезмерной реакцией".
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