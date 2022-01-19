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Глава МИД Германии и вице-канцлер стали фигурантами дела о незаконных COVID-выплатах
06:08
Фото: mediamagnate.ru
Прокуратура Берлина инициировала разбирательство в отношении представителей президиума политической партии "Зеленые", сообщает Der Spiegel.
В числе фигурантов оказались сопредседатели Анналена Бербок и Роберт Хабек.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и Роберт Хабек, совмещающий сейчас должности министра экономики и вице-канцлера, оказались среди тех, кто мог незаконно получать "коронавирусные" выплаты.
По версии правоохранителей, средства в размере 1,5 тыс. евро каждому из членов президиума партии они сами выписали себе в виде бонусов еще в 2020 году. Под подозрением теперь оказались все члены президиума, включая директора партии "Зеленые" Михаэля Келльнера, ее казначея Марка Урбача, Рикарда Ланга и Джамилу Шефер.
Представители "Зеленых" подтвердили, что в отношении членов президиума начато расследование.
Ранее факт незаконных перечислений Анналене Бербок уже обсуждался во время ее избирательной кампании. Весной прошлого года, когда она была приглашена на ток-шоу Сандры Майшбергер, будущая глава МИД ФРГ пояснила, что речь идет о т.н. "рождественском бонусе". Деньги, подчеркивала Бербок, она должным образом задекларировала.
Бербок также признавалась, что ей следовало поставить в известность о получении денег спикера бундестага, но она этого не сделала. Впоследствии она выражала сожаление и подчеркивала, что очень ругала себя из-за допущенной оплошности.
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