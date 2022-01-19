Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава МИД Германии и вице-канцлер стали фигурантами дела о незаконных COVID-выплатах

06:08

Фото: mediamagnate.ru



Прокуратура Берлина инициировала разбирательство в отношении представителей президиума политической партии "Зеленые", сообщает Der Spiegel.



В числе фигурантов оказались сопредседатели Анналена Бербок и Роберт Хабек.



Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и Роберт Хабек, совмещающий сейчас должности министра экономики и вице-канцлера, оказались среди тех, кто мог незаконно получать "коронавирусные" выплаты.



По версии правоохранителей, средства в размере 1,5 тыс. евро каждому из членов президиума партии они сами выписали себе в виде бонусов еще в 2020 году. Под подозрением теперь оказались все члены президиума, включая директора партии "Зеленые" Михаэля Келльнера, ее казначея Марка Урбача, Рикарда Ланга и Джамилу Шефер.



Представители "Зеленых" подтвердили, что в отношении членов президиума начато расследование.



Ранее факт незаконных перечислений Анналене Бербок уже обсуждался во время ее избирательной кампании. Весной прошлого года, когда она была приглашена на ток-шоу Сандры Майшбергер, будущая глава МИД ФРГ пояснила, что речь идет о т.н. "рождественском бонусе". Деньги, подчеркивала Бербок, она должным образом задекларировала.



Бербок также признавалась, что ей следовало поставить в известность о получении денег спикера бундестага, но она этого не сделала. Впоследствии она выражала сожаление и подчеркивала, что очень ругала себя из-за допущенной оплошности.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 123

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 19.1.2022 13:44 Поклонская отказалась от должности посла в Кабо-Верде

Поклонская отказалась от должности посла в Кабо-Верде 18.1.2022 14:00 В Белоруссию на учения прибывают российские войска

В Белоруссию на учения прибывают российские войска 18.1.2022 11:29 В МИД Украины не поступали сведения об эвакуации российских дипломатов

В МИД Украины не поступали сведения об эвакуации российских дипломатов 17.1.2022 19:56 В МИД отреагировали на сообщения о поставках российского вооружения в Панджшер

В МИД отреагировали на сообщения о поставках российского вооружения в Панджшер 17.1.2022 13:44 Госбюро расследований Украины не смогло задержать Порошенко