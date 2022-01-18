Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Англии готовятся к отмене большей части COVID-ограничений

17:31

Фото: smi2.net



Уже через несколько дней в Англии отменяются практически все ограничения, которые вводились в конце 2021 года в целях борьбы с распространением нового штамма коронавируса.



С соответствующим заявлением выступил сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает "Интерфакс".



Как стало известно, решение о скорой отмене большей части COVID-ограничений пока касается лишь Англии. В остальных частях королевства продолжительность таких мер регулируют местные власти. По словам Бориса Джонсона, носившие название "план Б" меры отменяются по всей Англии с 26 января. Выступив сегодня в парламенте, британский премьер пояснил, что "бустерные" дозы вакцины против коронавируса по всей стране уже получили свыше 90% людей старше 60 лет.



Джонсон также сослался на мнение экспертов, которые полагают, что нынешняя волна распространения коронавируса на национальном уровне уже достигла пика. В результате после 26 января перестают действовать требования о "паспорте вакцинации", использовании масок в общественных местах и отправке работников на удаленный режим деятельности. В случае, если отдельные частные компании хотят продолжать использовать "паспорта вакцинации", чтобы пускать людей на свою территорию, они имеют возможность оставить такие меры в силе.



Автор: Злата Богатова

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