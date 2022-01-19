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Мэр Красноярска снова заразился коронавирусом
19.1.2022 12:53
Фото: rferl.org
Мэр Красноярска Сергей Еремин уже во второй раз заболел COVID-19. Градоначальник рассказал об этом в своем инстаграме.
Пояснив, что у него подтвердился ковид, чиновник выразил намерение отправиться на самоизоляцию.
По словам Сергея Еремина, он уже имеет "опыт управления городом в режиме онлайн". Сейчас, когда медики подтвердили у него заражение коронавирусом, он будет соблюдать режим самоизоляции, одновременно контролируя ситуацию в Красноярске.
Мэр напомнил, что уже болел COVID-19 в октябре 2020 года. Через некоторое время после выздоровления Еремин вакцинировался, использовав препарат "Спутник V". На прошлой неделе он ревакцинировался тем же средством.
Еремин подчеркнул, что "прививка имеет силу", потому что он смог продержаться более года при очень широком круге общения и постоянных контактах.
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