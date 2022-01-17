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В Белоруссию на учения прибывают российские войска


14:00
В Белоруссию на учения прибывают российские войскаФото: cod26.ru

Для участия в учениях "Союзная решимость" в Белоруссию прибыли российские военнослужащие, передает "Интерфакс".

Предполагается, что военные из РФ будут участвовать во внезапной проверке, мероприятия продолжатся до 20 февраля.

В течение первого этапа учений до 9 февраля в Белоруссию будут прибывать российские подразделения, отмечается в сообщении. Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлен приближающийся эшелон с российской военной техникой.

По данным белорусского военного ведомства, учения "Союзная решимость — 2022" состоятся в период с 10 по 20 февраля сразу на нескольких полигонах страны, в частности, "Брестском", "Гожском" и "Обуз-Лесновском". Кроме того, мероприятия будут проводиться на отдельных участках местности.

Известно, что в ходе маневров военным также предстоит задействовать несколько аэродромов - в Барановичах, Лиде и других населенных пунктах Белоруссии.

Главной целью этих учений, указано в заявлении белорусского Минобороны, является оценка способности командующих и ВС оперативно реагировать на вызовы военной безопасности Союзного государства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 246

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