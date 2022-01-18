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Женская сеть myJulia.ru
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Монеточке придется продать новую квартиру из-за СМИ
18.1.2022 12:25
Фото: csn-tv.ru
Российская певица Елизавета Гырдымова, ставшая популярной под псевдонимом Монеточка, вынуждена продать новую квартиру в центре Москвы.
Исполнительница пояснила, что ей придется расстаться с жильем из-за журналистов, рассекретивших адрес.
23-летняя артистка сообщила в своем Instagram, что вынуждена продать свою новую квартиру, потому что ее адрес узнали СМИ. По словам Монеточки, она не раз делилась с подписчиками новостями, рассказывая о ремонте и публикуя фото нового жилья. Однако месторасположение квартиры певице раскрывать не хотелось.
Как только Telegram-канал Mash сообщил, где живет Монеточка, к ней начали приходить непрошеные гости. Артистка призналась, что теперь испытывает "максимальный дискомфорт". Выразив "благодарность" за медвежью услугу "придурошным изданиям", певица заявила, что теперь не сможет там жить. По мнению Монеточки, из-за подобных "утечек" знаменитости и стремятся к закрытой жизни, стараясь не показывать прессе собственные семьи.
Ранее Telegram-канал рассказал о 60-метровой квартире, которую Монеточка купила в центре столицы. Сумма сделки составила 20 миллионов рублей. Звезда приобрела жилье в доме, построенном в 1914 году.
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