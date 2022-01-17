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В образовательных учреждениях Урала детей организованно проверят на коронавирус
17.1.2022 20:38
Фото: vvsu.ru
В нескольких городах Свердловской области для организованного ПЦР-тестирования на коронавирус отобрали ряд образовательных учреждений, в которых будут проверять сотрудников и детей.
Как информирует пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, речь идет о десяти организациях.
Обследование будет проводиться в десяти образовательных учреждениях региона - школах, детских садах и профессиональных училищах Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и Первоуральска, указано в официальном сообщении.
Пробы будут отбираться представителями Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области, а также медицинскими работниками. Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, в случае выявления зараженных детей или сотрудников учебных организаций их будут "выводить" из коллективов. Затем они будут находиться под наблюдением специалистов.
Целью этого обследования является анализ распространенности COVID-19 среди детей и подростков разного возраста, включая дошкольников, обучающихся в школах, а также сотрудников образовательных организаций. В зависимости от результатов специалисты будут в дальнейшем разрабатывать меры по проведению профилактических мероприятий.
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