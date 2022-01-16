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Facebook блокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности


16.1.2022 20:54
Facebook блокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасностиФото: clubic.com

Роскомнадзор отреагировал на ограничение доступа к Facebook делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, передают российские СМИ.

Ведомство требует у американской компании Meta немедленного восстановления к аккаунту.

Роскомнадзор уже направил компании Meta Platforms требование о незамедлительном восстановлении доступа к официальному аккаунту делегации на РФ переговорах в столице Австрии по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Как информирует пресс-служба РКН, ведомство указало на необходимость объяснить причины, по которым вводились ограничения.

До того оказалась блокирована страница в Facebook делегации РФ, которая создавалась российским внешнеполитическим ведомством. Отмечалось, что это случилось якобы из-за опубликованных там материалов, которые считаются запрещенным контентом. Какие конкретно публикации стали причиной введения ограничений, при этом не уточнялось.

В послании РКН подчеркивалось, что администрация соцсети нарушила своими действиями главные принципы свободного распространения информации, а также беспрепятственного доступа к ней. В российском ведомстве подобное расценили как проявление цензуры, а это, в соответствии с Конституцией РФ, запрещено.

О блокировке страницы российской делегации стало известно вскоре после того, как она прибыла в Вену на новый переговорный раунд. В аккаунте представителей делегации в Twitter отмечалось, что их Facebook оказался блокированным из-за постов, связанных с гарантиями безопасности. Россияне, проинформировав об этом, напомнили руководству соцсети о свободе слова и плюрализме мнений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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