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Ингушский чиновник принес извинения Кадырову


16:06
Ингушский чиновник принес извинения КадыровуФото: livejournal.com

Ингушский чиновник Яхья Хадзиев попросил прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова после его обращения, передают российские СМИ.

Ранее экс-начальник управления по делам религии при главе Ингушетии вызвал недовольство своих земляков.

Яхья Хадзиев, ранее уже извинявшийся перед тейпом из-за теплого приветствия чеченского лидера Рамзана Кадырова, опубликовал еще одно обращение. О видеозаписи рассказывается в Instagram информационного агентства "Грозный Информ". В своем новом видеообращении Хадзиев изъясняется не на русском языке. В комментарии указано, что бывший чиновник "признает свою вину" и приносит извинения Кадырову.

Ранее ингушская общественность подвергла критике Хадзиева, который обнял Кадырова во время свадьбы потомка проповедника Кунта-Хаджи Кишиева. В результате экс-руководитель управления просил прощения у тейпа. Глава Чечни после первого обращения Хадзиева также выступил с речью, призвав ингушский народ, если они считают Кадырова врагом, в течение трех суток "определить степень вины и наказание" с учетом действующего законодательства РФ либо шариата. Иначе, подчеркнул чеченский лидер, всем, кто пытался очернить его имя, придется за это ответить.

После того, как перестал существовать Советский Союз, начались территориальные разногласия между Чечней и Ингушетией, входивших в состав единой Чечено-Ингушскую АССР). Предметом споров оказались Малгобекский и Сунженский районы. В 1993 году лидер чеченских террористов Джохар Дудаев, провозгласивший Чеченскую Республику Ичкерию (спустя три года он был ликвидирован федеральными войсками РФ), и глава Ингушетии Руслан Аушев оформили договор, согласно которому Ингушетии был передан Сунженский район, за исключением станицы Ассиновской и села Серноводского.

Автор: Злата Богатова

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