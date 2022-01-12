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В США предложили объявить санкции против руководства и банков РФ


12.1.2022 21:43
В США предложили объявить санкции против руководства и банков РФФото: haber7.net

С инициативой ввести санкции против российского руководства в случае нападения РФ на Украину выступили американские сенаторы-демократы. В предложенном ими законопроекте указано, что при таком развитии событий глава США Джо Байден должен максимум за 60 дней объявить ограничительные меры, передает агентство "Интерфакс".

В числе тех, кого предлагается включить в санкционный список, сенаторы выделили российского президента и премьер-министра, а также глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ, главнокомандующих сухопутными и ВКС, ВМФ и воздушно-десантными и ракетными войсками, Силами спецопераций РФ и тыловым обеспечением армии.

В пакет санкций предлагается внести блокировку и запрет на любые имущественные операций в интересах указанных лиц, если их собственность находятся в Соединенных Штатах или связаны с американскими гражданами. Сенаторы также настаивают на том, чтобы подсанкционным лицам запретили въезд в США, т.е. подразумевается отказ в оформлении и выдаче виз или других подобных документов. Разрешение, полученные ранее, должны быть аннулированы.

Сенаторы предложили объявить ограничения и в отношении организаций, в частности, Сбербанка и других крупных финансово-кредитных учреждений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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