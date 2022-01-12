Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Баку сообщили о гибели до 8 армянских военных 11 января

12.1.2022 20:05

Фото: anspress.com



Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в течение 11 января на границе с Арменией ответным огнем было уничтожено до восьми военных сопредельного государства, передает "Интерфакс".



Представитель официального Баку отметил, что у противника также имелось значительное количество раненых



По словам Ильхама Алиева, в результате проявления совершенно немотивированной агрессии армянских военных на границе погиб азербайджанский военнослужащий. Инцидент стал уже не первым таким случаем, зафиксированным "после войны", заявил глава государства в интервью азербайджанским телевизионным каналам.



В ответ на провокацию в Кяльбаджарском направлении границы ВС Азербайджана предприняли решительные ответные действия, подчеркнул Алиев. По данным, которые получены от главы Министерства обороны страны, убиты от шести до восьми армянских военных, многие получили ранения, указал президент. Алиев отметил, что в 21:30 отдал приказ о прекращении огня, чтобы представители армянской стороны получили возможность "забрать многочисленных раненых".



Ранее в Минобороны Армении сообщили о гибели трех военных в боях, которые были зафиксированы на границе 11 января. По данным ведомства, еще один военнослужащий получил ранения. В Ереване утверждают, что первыми обстрел начали ВС Азербайджана, атаковавшие армянские позиции с использованием артиллерии и с беспилотных аппаратов.



Автор: Злата Богатова

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