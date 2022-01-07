Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Bloomberg: США задумались об ограничении поставок в РФ продукции high-tech

12:30

Фото: asweetdoseofreality.com



Американские власти рассматривают возможность ввести ограничения на поставки высокотехнологичной продукции в Россию, передает Bloomberg.



Со ссылкой на собственные источник агентство сообщает, что Соединенные Штаты пойдут на такой шаг в случае попыток РФ напасть на Украину.



По данным Bloomberg, администрация США изучает вопрос возможного ограничения экспорта высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, созданной с использованием американских технологий или программного обеспечения. Перечень может включать в себя разнообразные наименования, от телевизоров и смартфонов до инструментов и игровых консолей.



Руководство Соединенных Штатов намерено ударить по военному и гражданскому сектору РФ, включая ее амбиции в технологической сфере, при помощи собственного технологического преимущества, отмечается в публикации.



Ранее высокопоставленный представитель американской администрации, выступая на брифинге, который был посвященном предстоящим двусторонним переговорам по безопасности, заявил, что Москве в случае агрессивных действий в отношении Украины придется столкнуться "с финансовыми и экономическими санкциями", а также дипломатическими последствиями.



В последнее время в Киеве и на Западе все чаще начали озвучивать предположения о скором вторжении на Украину, которое якобы готовят российские власти. В Москве подобные заявления уже не раз называли их совершенно безосновательными.



Ранее российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства с участием главы РФ Владимира Путина заявил, что донбасских силовиков в последнее время провоцируют на ответные действия. По его словам, в регионе не уменьшается интенсивность обстрелов позиций народной милиции ЛНР и ДНР со стороны украинских военных.



Автор: Злата Богатова

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