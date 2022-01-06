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Глава Туркмении приказал потушить газовый кратер «Врата ада»
12:23
Фото: newperexod.com
Выходящий из-под земли газ способен оказывать негативное влияние на здоровье местного населения и экологическую обстановку, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Глава государства поручил выяснить, каким способом можно потушить кратер, получивший известность как "Врата ада", передают СМИ.
Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер "Врата ада", передает Turkmenportal. Решение было принято в связи с возможным негативным влиянием сгорания природного газа с точки зрения экологии, а также воздействием на здоровье местного населения.
Глава государства объявил об этом, когда выступал на заседании правительства. По словам Гурбангулы Бердымухамедова, он поручил найти способ потушить кратер в пустыне Каракумы заместителю премьер-министра Шахыму Абдрахманову, который курирует вопросы нефтегазового комплекса.
Отметив, что газ из кратера стоит использовать для улучшения качества жизни в прилегающих населенных пунктах, Бердымухамедов не исключил, что в мероприятиях могут быть задействованы и иностранные специалисты.
Горящий газовый кратер, получивший известность как "Врата ада", расположен в самом центре пустыни Каракумы, на расстоянии около 260 км к северу от Ашхабада. Уникальное явление уже давно стало одной из главных достопримечательностей Туркмении, которая привлекает к себе внимание исследователей и туристов со всего мира.
Кратер находится в окрестностях городка Дарваза. "Врата ада" появились в 1971 году, когда на этом месте произошло обрушение разведочной шахты. На текущий момент диаметр кратера составляет около 60 м, а глубина - 20 м. Из каверны на высоту до 15 м поднимаются столбы пламени, образующиеся при сгорании пригодного газа.
В прошлом туркменский лидер уже поднимал вопрос о необходимости принятия мер для ограничения влияния кратера на другие месторождения. В 2004 году власти перенесли поселение Дарваза из-за негативного влияния продуктов сгорания газа на окружающую среду.
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