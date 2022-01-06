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The Sun рассказала о столкновении российской подлодки и британского фрегата


12:03
The Sun рассказала о столкновении российской подлодки и британского фрегатаФото: vk.com

В прошлом году в акватории Атлантического океана произошел незапланированный "контакт" российской подлодки и фрегата ВМС Великобритании Northumberland, пишет The Sun. По данным газеты, субмарина могла задеть гидролокатор британского судна, отслеживавшего ее на расстоянии около 200 миль (320 км) к северу от берегов Шотландии.

Из-за случившегося экипажу британского фрегата пришлось сразу же прервать их миссию и возвратиться в порт для проведения ремонтных работ. Со ссылкой на собственный источник в военно-морском флоте королевства газета отмечает, что российское судно в результате происшествия также могла получить некоторые повреждения.

Источник The Sun в британском Минобороны высказал предположения о том, что вряд ли столкновение, случившееся в конце 2020 года, могло быть преднамеренным. Известно также, что инцидент оказался запечатлен съемочной группой, которая снимала документальную ленту, пишет BBC News.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 259

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