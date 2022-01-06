|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Суд арестовал все имущество Порошенко
6.1.2022 18:02
Фото: vk.com
В Киеве арестовали имущество, принадлежащее экс-президенту Украины Петру Порошенко, который оказался в числе фигурантов уголовного дела о государственной измене.
Соответствующее решение вынес Печерский районный суд, рассказали в своем Facebook представители политической партии "Европейская солидарность".
Как указано на сообщении, суд вынес вердикт об аресте всего имущества Петра Порошенко. Партия также опубликовала комментарий адвоката Игоря Голованя, который представляет интересы бывшего украинского лидера. Защитник политика в нем указывает на незаконность судебного решения и утверждает, что оно было выносилось по заказу офиса президента и лично действующего главы государства Владимира Зеленского.
По словам Голованя, из офиса Зеленского в суд якобы заранее передали некую флешку, поэтому исход заседания был известен заранее. Судья, отметил адвокат Порошенко, удовлетворяя прихоть президента, допустила многочисленные нарушения.
Ранее Порошенко выехал за рубеж. Политик уточнял, что собирается вернуться на Украину 17 января, сразу после чего будет участвовать в судебных заседаниях и проведет встречу с представителями генпрокуратуры.
Напомним, речь идет о поставках угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Фигурантом этого дела является председатель совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Как заявила ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, на рубеже 2014-2015 годов госпредприятия страны потратили на закупку угля из указанного региона свыше 200 млн гривен (около $7,6 млн). Медведчук продолжает настаивать, что выдвинутые против него обвинения являются полной фальсификацией.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|