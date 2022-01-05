|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США отклонили иск выросшего младенца с обложки альбома группы Nirvana
5.1.2022 14:02
Фото: mosfm.com
Окружной суд в Центральной Калифорнии оставил без удовлетворения исковое заявление Спенсера Элдена, снимок которого в младенческом возрасте украсил обложку альбома Nevermind, выпущенного группой Nirvana в 1991 году.
Как сообщает Spin, судья разрешил лишь внести некоторые изменения.
Спенсер Элден, младенческое фото которого было использовано для обложки одного из дисков культового рок-коллектива, обратился в суд в прошлом августе. Молодой человек потребовал от музыкантов компенсации за моральный ущерб.
По словам истца, взрослея, он все больше страдал из-за опубликованного изображения его гениталий. В течение многих лет он испытывал стресс, оказавший существенное негативное воздействие на всю его жизнь. Кроме того, мужчина просил признать его снимок детской порнографией, которую могли распространять члены группы Nirvana в собственных целях.
В конце декабря 2021 года адвокаты музыкантов указали на истечение срока давности, а также заявили об "абсурдности" подобных претензий. Юристам, которые представляли интересы Элдена, предлагалось оспорить это ходатайство в срок до 30 декабря. Теперь они могут подать второй иск, но лишь до 13 января.
Причиной разбирательств стала одна из наиболее знаменитых обложек современных музыкальных дисков. На выпущенном более тридцати лет назад альбоме Nirvana был изображен обнаженный младенец, плывущий под водой за долларовой банкнотой, которую прицепили к рыболовному крючку.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|