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Песков отреагировал на домыслы о «бронежилете» на Путине во время новогоднего обращения
4.1.2022 13:19
Фото: vesiskitim.ru
Глупостью назвал домыслы о "бронежилете" на главе РФ Владимире Путине во время новогоднего обращения официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Соответствующий комментарий был дан сетевому изданию Daily Storm.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пользователи социальных сетей "явно в Новый год переусердствовали", распространяя подобные домыслы. Предположения о том, что во время традиционного новогоднего поздравления президент РФ Владимир Путин якобы мог быть в "бронежилете", официальный представитель Кремля назвал "полной глупостью".
В конце прошлого года Путин записал наиболее продолжительное обращение к согражданам, передает ТАСС. Новогодняя речь президента длилась 6 минут 22 секунды. По объему поздравление включало в себя порядка семисот слов.
Поздравляя россиян с праздником, глава РФ обратился со словами поддержки ко всем, кто в уходящем году лишился близких по причине продолжающейся коронавирусной пандемии. Президент особое внимание уделил гражданам, встречающим 2022 год на "боевом посту" - медицинским работникам и силовикам.
По словам Путина, Россия достойно преодолела вызовы и трудности, с которыми стране пришлось столкнуться в уходящем году, благодаря россиянам. Президент также подчеркнул, что рост благосостояния и улучшение качества жизни в будущем позволит сделать РФ еще более сильной.
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